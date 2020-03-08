Фургон насмерть придавил водителя в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга скончался 33-летний уроженец Таджикистана. По предварительным данным, его придавило фургоном.

Вечером в субботу, 7 марта, мужчина находился в гаражном кооперативе у дома 53 по Малой Балканской улице в Купчино, пишет Конкретно.ru со ссылкой на АН «Оперативное прекрытие». Мертвым его нашли примерно в 20:00.

Предположительно, мужчина вел работы под фургоном, внезапно поднятая кабина упала и придавила его. Травмы оказались не совместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кировском заводе в Петербурге рабочего придавило противовесом грузового лифта. Для того, чтобы достать тело, спасателям пришлось демонтировать конструкции лифта. Мужчина от полученных травм скончался.