Путин определил полномочия Медведева в Совете безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ, который уточняет функции заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность занимает Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, зампред Совбеза, в частности, координирует деятельность членов Совета, информирует президента РФ по вопросам обеспечения национальной безопасности, разъясняет принятые Советом решения, а также организует взаимодействие Совбеза с органами государственной власти, общественными организациями, госорганами других стран и международных организаций.

Назначить и уволить заместителя председателя Совета безопасности может президент России.

Напомним, должность заместителя председателя Совета безопасности РФ была введена после отставки правительства в январе 2020 года. Пост сразу же был предложен бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву.