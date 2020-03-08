Путин определил полномочия Медведева в Совете безопасности

Путин определил полномочия Медведева в Совете безопасности
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который уточняет функции заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность занимает Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, зампред Совбеза, в частности, координирует деятельность членов Совета, информирует президента РФ по вопросам обеспечения национальной безопасности, разъясняет принятые Советом решения, а также организует взаимодействие Совбеза с органами государственной власти, общественными организациями, госорганами других стран и международных организаций.

Назначить и уволить заместителя председателя Совета безопасности может президент России.

Напомним, должность заместителя председателя Совета безопасности РФ была введена после отставки правительства в январе 2020 года. Пост сразу же был предложен бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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