Названы возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода Дмитрия Медведева на работу в Совет безопасности, перед ним откроются новые политические перспективы. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону», — говорит источник издания.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что Медведев может активизировать свою партийную деятельность. Перед ним могут открыться «иные карьерные траектории».

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером. Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.