Cолистка Little Big опровергла связь песни Uno с «Евровидением»

Cолистка Little Big опровергла связь песни Uno с &#171;Евровидением&#187;
Группа готовится презентовать новую песню. Фото: Кадр из клипа GO BANANAS - Little Big

Участница рейв-группы Little Big Софья Таюрская опровергла информацию о том, что коллектив выступит на «Евровидение-2020» с песней Uno. Отрывок трека ранее слили в интернет.

О том, что Uno не имеет отношения к «Евровидению» Таюрская заявила в прямом эфире в Instagram. Песня, которую коллектив представит на музыкальном конкурсе, будет анонсирована в ближайшее время.

Напомним, на YouTube 3 марта опубликовали 15-секундный отрывок новой песни Little Big под названием Uno. Утверждалось, что именно с этим треком группа выступит на «Евровидение-2020» в Роттердаме.

По правилам конкурса, представить трек группа должна до 9 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году.

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Cолистка Little Big опровергла связь песни Uno с «Евровидением»
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