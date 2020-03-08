Ватикан закрывает музеи из-за коронавируса

Ватикан закрывает музеи из-за коронавируса
Ватикан закрывает музеи до 3 апреля. Фото: pixabay.com

Ватиканские музеи и музеи при папских базиликах в Риме закрываются до 3 апреля. Меры приняты для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.

Помимо этого, закрываются управления по раскопкам и музеи папских вилл. Об это рассказали в воскресенье, 8 марта, в службе печати Святого престола.

На территории Ватикана официально подтвержден один случай коронавируса. Пять человек, которые контактировали с зараженным, отправлены на карантин.

В Италии от коронавируса скончалось 366 человек. За сутки общее число летальных исходов выросло на 133. Наличие заболевания подтверждено у 6 тыс. 387 люде. Выздоровели 622 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом. Заболевших выявили в Московской, Калининградской и Белгородской областях.

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