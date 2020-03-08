В Петербурге разыскивают мужчину, который домогался до двухлетней девочки

В Северной столице двухлетняя девочка стала жертвой педофила. В полицию обратилась ее мать.

Обо всем стало известно в воскресенье, 8 марта. Местная жительница попросила привлечь к ответственности соседа за сексуальный интерес к малолетнему. По словам заявительницы, мужчина стал проявлять повышенное внимание к ее дочери ещё 9 декабря прошлого года, когда женщина пришла с ребёнком в гости.

Как сообщает Piter.TV, в настоящее время правоохранители проверяют данную информацию. Отмечается, что у подозреваемого уже были проблемы с законом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три австралийки подрались в магазине из-за туалетной бумаги.