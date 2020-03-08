В Петербурге разыскивают мужчину, который домогался до двухлетней девочки

В Петербурге разыскивают мужчину, который домогался до двухлетней девочки
Информация проверяется. Фото: pixabay

В Северной столице двухлетняя девочка стала жертвой педофила. В полицию обратилась ее мать.

Обо всем стало известно в воскресенье, 8 марта. Местная жительница попросила привлечь к ответственности соседа за сексуальный интерес к малолетнему. По словам заявительницы, мужчина стал проявлять повышенное внимание к ее дочери ещё 9 декабря прошлого года, когда женщина пришла с ребёнком в гости.

Как сообщает Piter.TV, в настоящее время правоохранители проверяют данную информацию. Отмечается, что у подозреваемого уже были проблемы с законом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три австралийки подрались в магазине из-за туалетной бумаги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб педофилия происшествия ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ивангороде пожилой водитель сбил школьника
В Петербурге разыскивают мужчину, который домогался до двухлетней девочки
Украинский ЗАЗ запустил тестовое производство российских автомобилей LADA
Врач предупредил об инфекциях, которые можно получить в салонах красоты
Столетний житель Китая вылечился от коронавируса
В Италии число погибших от коронавируса возросло до 366 человек
Путин объяснил необходимость сменяемости власти в России
Мужчины на каблуках подрались в торговом центре в Сочи