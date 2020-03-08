Три австралийки подрались в магазине из-за туалетной бумаги

Три австралийки подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Туалетная бумага. Фото: pixabay

В австраллийском супермаркете произошел конфликт, который перерос в драку. Три покупательницы, делая запасы из-за ситуации с эпидемией коронавируса, начали борьбу за упаковку туалетной бумаги.

Инцидент произошел в субботу, 7 марта, в городе Чуллора. Две женщины наполнили свои тележки туалетной бумагой, а третья сочла это несправедливым и попыталась отобрать у них одну упаковку. Затем между ними произошла драка с криками. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.

Как сообщает телеканал ABC News, две из участниц были вынуждены явиться в отдел полиции. По их делу назначен суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лыжник Ларьков покидает соревнования для проверки на коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
австралия драка туалетная бумага
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Италии число погибших от коронавируса возросло до 366 человек
Путин объяснил необходимость сменяемости власти в России
Мужчины на каблуках подрались в торговом центре в Сочи
На Белы Куна спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире
Начало рабочей недели в Петербурге порадует горожан солнцем и теплом
Ватикан закрывает музеи из-за коронавируса
Три австралийки подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Подростка, подозреваемого в убийстве друга, отправили под домашний арест