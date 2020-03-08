Три австралийки подрались в магазине из-за туалетной бумаги

В австраллийском супермаркете произошел конфликт, который перерос в драку. Три покупательницы, делая запасы из-за ситуации с эпидемией коронавируса, начали борьбу за упаковку туалетной бумаги.

Инцидент произошел в субботу, 7 марта, в городе Чуллора. Две женщины наполнили свои тележки туалетной бумагой, а третья сочла это несправедливым и попыталась отобрать у них одну упаковку. Затем между ними произошла драка с криками. В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.

Как сообщает телеканал ABC News, две из участниц были вынуждены явиться в отдел полиции. По их делу назначен суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лыжник Ларьков покидает соревнования для проверки на коронавирус.