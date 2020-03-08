В Песочном задержали пьяного водителя

В Песочном задержали пьяного водителя
Автомобиль нарушителя. Фото: vk.com/dorinspb

В Курортном районе Северной столицы правоохранители остановили пьяного водителя. Мужчина превысил показатели допустимой нормы спиртного в 12 раз.

Обо всем стало известно в воскресенье, 8 марта. Пьяный мужчина разъезжал в поселке Песочный. По предварительной информации, 35-летний мужчина управлял автомобилем марки Skoda Favorit.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», теперь горе-водителю может грозить административное наказание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации школьника в тяжелом состоянии. Мальчика сбил пожилой водитель на нерегулируемом пешеходном переходе в Ивангороде.

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