В Песочном задержали пьяного водителя

В Курортном районе Северной столицы правоохранители остановили пьяного водителя. Мужчина превысил показатели допустимой нормы спиртного в 12 раз.

Обо всем стало известно в воскресенье, 8 марта. Пьяный мужчина разъезжал в поселке Песочный. По предварительной информации, 35-летний мужчина управлял автомобилем марки Skoda Favorit.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», теперь горе-водителю может грозить административное наказание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации школьника в тяжелом состоянии. Мальчика сбил пожилой водитель на нерегулируемом пешеходном переходе в Ивангороде.