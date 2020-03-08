В Ивангороде пожилой водитель сбил школьника

В Ивангороде пожилой водитель сбил школьника
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кингисеппском районе Ленобласти водитель сбил школьника, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика госпитализировали.

Все случилось в воскресенье, 8 марта, на Кингисеппском шоссе в Ивангороде. 73-летний мужчина за рулем автомобиля марки SEAT сбил пятиклассника, который переходил дорогу у дома №20.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, в результате произошедшего ребенок получил тяжелые травмы.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о розыске петербуржца, которого обвиняют в домогательствах к ребенку.

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