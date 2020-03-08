В США произошла массовая перестрелка байкеров, есть жертвы

В американском городе Кливленд произошла массовая перестрелка байкеров. В результате конфликта погиб мужчина, еще 17 человек были госпитализированы с ранениями.

Все случилось в субботу, 7 марта, поздним вечером. Причиной стала ссора в частном клубе, где в тот момент находились представители нескольких байкерских клубов.

Как сообщили РИА Новости, часть участников конфликта были выставлены за дверь, однако такое решение проблемы их не устроило. Посетители вернулись с оружием и открыли стрельбу. Находившиеся в заведении ответили тем же.

В результате погиб 48-летний мужчина, пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медучреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчины на каблуках подрались в торговом центре в Сочи.