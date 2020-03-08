Мужчины на каблуках подрались в торговом центре в Сочи

Драка в торговом центре в Сочи. Фото: vk.com/chpsochi

Драка в торговом центре в Сочи. Фото: vk.com/chpsochi

В торгово-развлекательном центре «Море Молл» в Сочи произошла массовая драка. Потасовку устроили мужчины в платьях и на каблуках.

По словам очевидцев, конфликт произошел между охранниками магазина и молодыми мужчинами, которые были одеты в платья и туфли на каблуках. Причиной спора стало то, что посетители торгового центра якобы пытались что-то украсть.

Мужчин задержали, после чего началась драка. В ход участники конфликта пускали все, что попадется под руку. Потасовка завершилась после приезда сотрудников полиции.

Драку засняли на видео очевидцы. Ролик опубликован в группе «ЧП Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в австралийском супермаркете подрались три покупательницы. Женщины не смогли поделить туалетную бумагу, запасы которой делали из-за эпидемии коронавируса.