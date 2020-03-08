Спасатели потушили две полыхающие «Газели» на Удельном проспекте

Спасатели потушили две полыхающие &#171;Газели&#187; на Удельном проспекте
Пожарным потребовалось менее получаса на ликвидацию огня. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти загорелись две рядом стоящие друг с другом машины. Пожарным потребовалось менее получаса, чтобы потушить пламя.

Все случилось сегодня ночью, 9 марта, в доме №2 по Удельному проспекту. После поступления сигнала о ЧП к месту происшествия выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в грузовом автомобиле «ГАЗель» обгорела обшивка салона на площади 4 квадратных метра. Рядом с машиной стояла другая «ГАЗель». Во втором грузовике оплавилась краска на площади одного квадратного метра.

Пожарным потребовалось менее получаса на ликвидацию огня. В 00:31 пожар был полностью потушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на перекрестке Шлиссельбургского и Обуховской Обороны. Участником аварии стал автомобиль такси.

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Спасатели потушили две полыхающие «Газели» на Удельном проспекте
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