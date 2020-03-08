На перекрестке Шлиссельбургского и Обуховской Обороны стукнулись такси и Lada

В Невском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное пришествие с участием двух легковых авто. К месту аварии прибыли сотрудники всех служб.

Все случилось в ночь на понедельник, 9 марта, на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской Обороны. Информация об аварии появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что проезжую часть не смогли поделить легковушки Lada и такси. В данный момент подробности случившегося выясняются.

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