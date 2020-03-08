Во Всеволожском районе инспекторы ДПС поздравили женщин за рулем с 8 марта

Во Всеволожском районе Ленобласти инспекторы ДПС поздравили женщин за рулем с Международным женским днем. Сотрудники вручили им цветы.

Обо всем рассказали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что инспекторы останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины. Правоохранители вручили им букеты и поздравили с 8 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании на Юкковском шоссе пьяного водителя из Молдовы. В отношении нарушителя, устроившего погоню, составили протокол.