На Юкковском шоссе пьяный водитель из Молдовы устроил погоню

На Юкковском шоссе пьяный водитель из Молдовы устроил погоню
Нарушителя задержали. Фото: vk.com/dorinspb

Петербурге задержали пьяного водителя. За рулем иномарки оказался гражданин Молдовы.

Все произошло в воскресенье, 8 марта, на Юкковском шоссе около двух часов ночи. Нарушитель попытался скрыться от правоохранителей, но его задержали.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», 41-летний мужчина «надул» 0,749 мг/л при разрешенной норме алкоголя в 0,16 мг/л.

В отношении водителя составили протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании еще одного пьяного водителя. Нарушителя поймали в Песочном.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кокорин поздравил подписчиц с 8 марта огромными букетами
В ПФР объяснили пенсию жительницы Омска в 50 тысяч рублей
Во Всеволожском районе инспекторы ДПС поздравили женщин за рулем с 8 марта
У госпитализированного петербургского журналиста не подтвердился коронавирус
На Юкковском шоссе пьяный водитель из Молдовы устроил погоню
В Песочном задержали пьяного водителя
В Ивангороде пожилой водитель сбил школьника
В Петербурге разыскивают мужчину, который домогался до двухлетней девочки