На Юкковском шоссе пьяный водитель из Молдовы устроил погоню

Петербурге задержали пьяного водителя. За рулем иномарки оказался гражданин Молдовы.

Все произошло в воскресенье, 8 марта, на Юкковском шоссе около двух часов ночи. Нарушитель попытался скрыться от правоохранителей, но его задержали.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», 41-летний мужчина «надул» 0,749 мг/л при разрешенной норме алкоголя в 0,16 мг/л.

В отношении водителя составили протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании еще одного пьяного водителя. Нарушителя поймали в Песочном.