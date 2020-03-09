Число зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 7382 человек

В Южной Корее зафиксировано 248 новых случая заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 7382. При этом 51 заболевший COVID-19 умер.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».