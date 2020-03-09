Специалисты рассказали, куда выбрасывать цветы после праздника

Специалисты рассказали, куда выбрасывать цветы после праздника
8 марта. Фото: Pixabay

Цветы не относятся к перерабатываемым отходам, поэтому их нужно выбрасывать в контейнер для смешанных отходов.

Некоторые после 8 марта захотят измельчить цветы в диспоузере. Специалисты отмечают, что не все цветы для этого подходят, сообщает РИА «Новости».

«Не рекомендуется перемалывать сильноволокнистые продукты: стебли цветов (хризантемы, розы)», — рассказали в региональном мусорном операторе, компании «Эколайн».

При этом специалисты посоветовали покупать и дарить цветы в горшках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около двух тысяч тюльпанов вручат женщинам в их весенний праздник. Цветы женщинам вручат волонтеры. А принять участие в, специально приуроченной к этому дню акции, смогут все желающие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
отходы цветы экология
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге продают носок Владимира Путина за 100 тыс. рублей
Специалисты рассказали, куда выбрасывать цветы после праздника
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 7382 человек
Немецкие экологи требуют остановить строительство «Северного потока — 2»
У петербуржца угнали внедорожник за 4 млн, пока он выбирал цветы
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 3119 человек
Ночью на Луначарского жестоко избили мужчину молотком, нападавших ищут
Джаред Лето полез на скалу и едва не погиб