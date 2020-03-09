Специалисты рассказали, куда выбрасывать цветы после праздника

Цветы не относятся к перерабатываемым отходам, поэтому их нужно выбрасывать в контейнер для смешанных отходов.

Некоторые после 8 марта захотят измельчить цветы в диспоузере. Специалисты отмечают, что не все цветы для этого подходят, сообщает РИА «Новости».

«Не рекомендуется перемалывать сильноволокнистые продукты: стебли цветов (хризантемы, розы)», — рассказали в региональном мусорном операторе, компании «Эколайн».

При этом специалисты посоветовали покупать и дарить цветы в горшках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около двух тысяч тюльпанов вручат женщинам в их весенний праздник. Цветы женщинам вручат волонтеры. А принять участие в, специально приуроченной к этому дню акции, смогут все желающие.