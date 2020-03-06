Петербурженкам 8 марта подарят цветы

Тюльпаны всегда были главным символом этого праздника. Фото: pixabay.com

Тюльпаны всегда были главным символом этого праздника. Фото: pixabay.com

Около двух тысяч тюльпанов вручат женщинам в их весенний праздник. Цветы женщинам вручат волонтеры. А принять участие в, специально приуроченной к этому дню акции, смогут все желающие.

Мужчины разных возрастов смогут подарить улыбку прекрасным дамам, которые случайно встретятся им на пути. Акция будет проходить один час — с 12:00 до 13:00. Желающие поздравить будут раздавать знаки внимания у Московского вокзала и в Пулково. Об этом сообщает Мойка78.

Акция «Вам, любимые» проводится на всей территории России.

Помимо этого, есть и одноименный интернет-флешмоб — мужчины могут постить свои видеопоздравления в социальных сетях с хэштегом #Вамлюбимые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницы России рассказали, что хотят получить на 8 марта. В лидерах среди подарков — драгоценности, косметика и парфюмерия.