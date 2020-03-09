На проспекте Науки спасатели потушили пожар в трехкомнатной квартире

Загорелся коридор в трехкомнатной отдельной квартире. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Загорелся коридор в трехкомнатной отдельной квартире. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Ранним утром 9 марта, в Калининском районе в доме №5 на проспекте Науки произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 05:18. Оказалось, что загорелся коридор в трехкомнатной отдельной квартире. Горела обстановка на площади 2 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В 06:14 пожар удалось потушить. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

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