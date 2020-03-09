На площади Восстания легковушка перевернулась после ДТП

На площади Восстания легковушка перевернулась после ДТП
ДТП на площади Восстания. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Утром 9 марта на площади Восстания произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В ДТП одна их машин перевернулась. По предварительной информации, автомобиль влетел в машину, которая поворачивала. От удара легковушка перевернулось.

«Очередной перевертыш. На сей раз на Площади Восстания», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы заметили перевернутый легковой автомобиль на Пулковских высотах. Вокруг искореженной машины собрались полицейские, спасатели и медработники.

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