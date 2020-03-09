Hyundai переехал пешехода по дороге во Всеволожск

В ночь на 9 марта во Всеволожском районе произошло серьезное ДТП.

Водитель Hyundai наехал на пешехода. В результате происшествия он погиб на месте.

ДТП произошло на 11 км автодороги, которая ведет в город из Петербурга через Свердлово.

Мужчина лежал поперек дороги, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Погибшему на вид 40 лет.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга 8 марта произошло ДТП с участием Toyota Corolla. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. В ДТП пострадала 10-летняя девочка.