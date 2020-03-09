Утром спасатели тушили квартиру на улице Красного Курсанта

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Утром 9 марта в Петроградском районе случился пожар. Возгорание произошло в однокомнатной квартире жилого дома № 22 на улице Красного Курсанта.

Сообщение о пожаре поступило в 07:18. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В квартире горела обстановка на площади трех квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать двух человек из квартиры.

В 07:36 с огнем удалось справиться. Информации о пострадавших не поступало.

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