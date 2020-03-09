В Сосновом Бору злоумышленники пытались оформить кредит на пенсионера

В Ленобласти пенсионер чуть не стал жертвой мошенничества. В городе Сосновый Бор злоумышленники обманным путем заставили пенсионера оформить кредит на 76 тыс. 745 рублей для покупки мобильного телефона.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в другом салоне связи они попытались повесить на него покупку еще одного смартфона.

Мошенники уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Курортном районе Петербурга разыскиваются злоумышленники, похитившие часы и «ювелирку» на сумму более трех миллионов рублей из частного дома пенсионерки.