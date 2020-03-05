В Репино дом пенсионерки обокрали на три миллиона рублей

В Курортном районе Петербурга разыскиваются злоумышленники, похитившие часы и «ювелирку» на сумму более трех миллионов рублей из частного дома пенсионерки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 4 марта в полицию обратилась 66-летняя хозяйка частного дома. Она рассказала, что кто-то проник в ее дом в Репино через окно на втором этаже. Из дома злоумышленники похитили швейцарские часы, серьги с черным бриллиантом, два крестика, кольца с топазами и цветными бриллиантами и многие другие ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 3,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уборщица поликлиники лишилась 700 тысяч и драгоценностей.