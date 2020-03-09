На Туристской улице арендодатель нашел труп своего квартиранта

На Туристской улице арендодатель нашел труп своего квартиранта
В произошедшем разбирается полиция. Фото: Baltphoto

В Приморском районе Северной столицы в квартире на Туристской улице, сдаваемой в аренду, владелец недвижимости обнаружил бездыханное тело молодого квартиранта.

Вечером субботы, 7 марта, 56-летний житель Санкт-Петербурга обнаружил в квартире одного из домов на Туристской улице, которую сдавал в аренду молодому человеку, труп съемщика. Мужчина, снимавший жилье, оказался москвичом, сообщает Piter.TV. Другие обстоятельства и подробности его смерти остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе судимый шест раз преступник-рецидивист изнасиловал двухлетнюю дочку своей соседки. К счастью, злоумышленника оперативно задержали. Учитывая отягчающие обстоятельства, вероятно, в этот раз он проведет за решеткой длительное время.

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