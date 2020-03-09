В Кировском районе рецидивист изнасиловал 2-летнего ребенка

Несколько раз судимый житель Северной столицы надругался над двухлетней дочерью соседки по коммунальной квартире.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 42 летняя мать пострадавшей малышки. Выяснилось, что в ночь на 9 марта преступник заманил девочку к себе в комнату, где совершил в её отношении насильственные действия. По данным «Оперативное прикрытие», мать ребенка — сотрудница охранного предприятия. Где она находилась, когда сосед завел девочку к себе — неизвестно.

К счастью, насильника задержали. Выяснилось, что злоумышленник шесть раз привлекался к уголовной ответственности: за хранение наркотиков, угрозу убийства, кражу и другие тяжкие преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в праздничный день нетрезвая петербурженка проверила глубину Муринского ручья.