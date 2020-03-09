Нетрезвая женщина во время праздника окунулась в ручей Муринского парка

Нетрезвая женщина во время праздника окунулась в ручей Муринского парка
Место происшествия. Фото: скриншот vk.com/spb_today

В Международный женский день женщина решила измерить глубину ручья в Муринском парке. Местные жители заметили ее в Муринском ручье.

Спасателям пришлось вытаскивать из воды нетрезвую петербурженку. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел у Сретенской церкви. Кроме спасателей, на место происшествия прибыла скорая. Однако женщина отказалась от госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к административной ответственности привлекли авиадебошира. Мужчина, будучи пьяным, оскробительно вел себя на борту самолета, прибывшем в Петербург из Калуги.

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Нетрезвая женщина во время праздника окунулась в ручей Муринского парка