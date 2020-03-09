Бондаренко перенимает опыт переработки отходов в Нидерландах, а под Петербургом горит мусор

Вероятно, сейчас тот момент, когда город нуждается в Бондаренко больше, чем Нидерланды. Фото: Baltphoto

Вероятно, сейчас тот момент, когда город нуждается в Бондаренко больше, чем Нидерланды. Фото: Baltphoto

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко вместе с заместителем председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко отправился в Нидерланды, чтобы изучить западный опыт обращения с отходами.

В это время Северная столица нуждается в решительных действиях, которые, судя по всему, уже нельзя откладывать. Так, 6 марта произошло возгорание на мусорном полигоне в Колтушах. Стихийная свалка, образовавшаяся на 12 гектарах, полыхала с такой силой, что власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации.

«Мойка78» обращает внимание, что «на рабочем месте» Бондаренко уже давно должна была стартовать мусорная реформа, которая положит конец загрязнениям окружающей среды и часто возникающим пожарам. Остается ждать возвращения вице-губернатора и скорейших инновационных решений проблемы с переработкой отходов, так остро стоящей для Петербурга и области.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мусоросжигателей из Колтушей ждет административная ответственность.