Шнуров прокомментировал стихотворением обвал цен на нефть

Шнуров прокомментировал стихотворением обвал цен на нефть
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Сергей Шнуров не обошел стороной резонансную новость о глобальном обрушении цен на нефть и прокомментировал событие в полюбившейся поклонникам лаконичной стихотворной форме.

Новым произведением, как всегда, певец поделился в своем Instagram в понедельник, 9 марта. В стихотворных строках Сергей Шнуров не забыл поздравить с прошедшим праздником милых дам и почти трогательно соединить в произведении этот факт с очередным потрясением мирового рынка.

Артист отмечает, что уже устал следить за виражами торговых котировок, однако эстетически оценивает красоту их движения вниз. Лидер «Ленинграда» завершил свой опус ироничным умозаключением, в котором хорошо знакомый «персонаж» русского языка приветливо кричит гражданам: «А вот и я! Привет! Сюрприз!».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Сергей Шнуров начал свою политическую карьеру.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм нефть обвал цен финансы шнуров
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Италия стала лидером по смертности от коронавируса, опередив Иран и Китай
Власти Ленобласти попросили Смольный оплатить ремонт дорог петербургских дачников
Две школьницы из Гатчины на 8 марта оказались в больнице с токсическим ...
Олимпийский огонь в Греции зажгут без зрителей из-за коронавируса
В ФНС назвали самые популярные занятия среди самозанятых
Эксперт спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса
Шнуров прокомментировал стихотворением обвал цен на нефть
Бондаренко перенимает опыт переработки отходов в Нидерландах, а под ...