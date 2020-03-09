Шнуров прокомментировал стихотворением обвал цен на нефть

Сергей Шнуров не обошел стороной резонансную новость о глобальном обрушении цен на нефть и прокомментировал событие в полюбившейся поклонникам лаконичной стихотворной форме.

Новым произведением, как всегда, певец поделился в своем Instagram в понедельник, 9 марта. В стихотворных строках Сергей Шнуров не забыл поздравить с прошедшим праздником милых дам и почти трогательно соединить в произведении этот факт с очередным потрясением мирового рынка.

Артист отмечает, что уже устал следить за виражами торговых котировок, однако эстетически оценивает красоту их движения вниз. Лидер «Ленинграда» завершил свой опус ироничным умозаключением, в котором хорошо знакомый «персонаж» русского языка приветливо кричит гражданам: «А вот и я! Привет! Сюрприз!».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Сергей Шнуров начал свою политическую карьеру.