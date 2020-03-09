В ФНС назвали самые популярные занятия среди самозанятых

Самозанятые часто выбирают в качестве профессии репетиторство и услуги по маркетингу. Фото: pixabay.com

Самозанятые часто выбирают в качестве профессии репетиторство и услуги по маркетингу. Фото: pixabay.com

В Федеральной налоговой службе России (ФНС) рассказали о наиболее популярных видах деятельности среди самозанятых граждан.

В первую очередь, новый налоговый режим используют для пассажирских перевозок. Также многие оформляют самозанятость, сдавая недвижимость в аренду, передает RT, ссылаясь на информацию ФНС. Кроме перевозок пассажиров и сдачи квартир россияне активно занимаются строительством, репетиторством и маркетингом.

В среднем, за свою работу самозанятый получает чуть больше тысячи рублей (1050 руб.). Отметим, что новый налоговый режим уже сейчас доступен в 23 регионах страны, а с 1 июля 2020 года будет введен на территории всей страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России хотят расширить перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Отметим, что цены на такие машины стартуют с 3 млн рублей.