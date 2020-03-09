В Шушарах ветер чуть не поджег несколько квартир

В Шушарах ветер чуть не поджег несколько квартир
Огонь уже ликвидировали. Фото: https://vk.com/spb_today

С загоревшегося балкона пламя могло перекинуться на другие, но пожарные вовремя пришли на выручку.

Все случилось сегодня вечером, 9 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пожар произошел на Окуловской улице в Шушарах – там загорелся балкон. Из-за поднявшегося ветра огонь чуть не перекинулся на другие квартиры, но спасатели вовремя приехали и ликвидировали пожар. Отмечается, что сотрудники спецсужб залили соседние окна.

Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на территории экс-завода «Светлана» прогремел взрыв. С места происшествия эвакуировали 30 человек. О пострадавших информация не поступала.

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