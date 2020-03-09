Врачи рассказали, как нужно готовить шашлык

Врачи рассказали, как нужно готовить шашлык
Шашлык нужно уметь правильно готовить. Фото: Pixabay

Они просят не есть жирное мясо с другой тяжелой пищей или алкоголем.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он попросил россиян не есть жирное мясо с тяжелой пищей или алкоголем, а также его нельзя пережаривать. Также отмечается, что лучше не перебарщивать с уксусом.

«Сочетание майонеза, уксуса и жира — наиболее провоцирующий способ приготовления шашлыка»,

— заявил врач.

Ни в коем случае не стоит пережаривать мясо – нужно следить, чтобы не образовывались черные корки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты рассказали, как правильно выбирать розовое вино. По словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, в России можно купить бутылку розового вина за 300-400 рублей. Но при этом нужно знать правила выбора.

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