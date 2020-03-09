Директор МакSим рассказал о ее самочувствии после выписки

Директор МакSим рассказал о ее самочувствии после выписки
Артистка вернулась домой. Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/

Артистку положили в больницу месяц назад, из-за чего пришлось отменить все гастроли и концерты.

Об этом стало известно 9 марта. Обо всем пишет СтарХит, ссылаясь на слова директора артистки Маргариты Соколовой. Певицу МакSим спустя месяц выписали из больницы, она наконец отправилась домой. Певице все еще нельзя выступать и вести активный образ жизни. Она продолжит восстановление уже в кругу семьи.

Чтобы прийти в себя, Марина много гуляет на свежем воздухе, бегает и делает массаж. Она ходит на терапию и делает процедуры. К слову, артистке удалось попасть домой как раз ко дню рождению дочери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Краснодаре десятки детей госпитализированы после Масленицы. Врачи заподозрили у них острую кишечную инфекцию. Всего было госпитализировано 22 человека, из которых один — взрослый, а все остальные — дети.

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