Появился новый трейлер кровавого мультфильма по Mortal Kombat

Появился новый трейлер кровавого мультфильма по Mortal Kombat
Кадр из трейлера

Портал IGN опубликовал на своем Youtube-канале новый ролик к анимационному фильму, созданному по мотивам видеоигры в жанре файтинг Mortal Kombat. Трейлер рассказывает об участии одного из героев вселенной в кровавой схватке.

Лента выйдет под названием «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона» от киностудии Warner Bros. Картина получила рейтинг R из-за множества сцен насилия, крови и нецензурных выражений.

Режиссером мультфильма стал Итан Сполдинг, ранее работающий над картиной «Бэтмен: Нападение на Аркхэм». Над фильмом также работал один из создателей Mortal Kombat Эд Бун. Экранизация игры выйдет в 12 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создатели «Гравити Фолз» выпустили трейлер мультфильма «На связи».

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Появился новый трейлер кровавого мультфильма по Mortal Kombat
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