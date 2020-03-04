Создатели «Гравити Фолз» выпустили трейлер мультфильма «На связи»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment выпустила трейлер мультипликационного фильма «На связи».

Режиссерами нового мультфильма стали авторы мультсериала «Гравити Фолз» Майкл Рианда и Джефф Роу. А продюсерами являются Фил Лорд и Крис Миллер, ранее работавшие над «Человеком-пауком: Через вселенные» и первым «ЛЕГО фильмом».

«На связи» рассказывает о семейном путешествии Митчеллов. Глава семейства намерен отвезти свою дочь в киношколу, а вместе с ними поедут его жена, сын и смешной пес. Обычная поездка превращается в кошар после того, как все гаджеты оживают. Теперь Митчеллы решают объединиться с двумя дружелюбными роботами и спасти мир от восстания машин.

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