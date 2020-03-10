В Японии одобрили законопроект о ЧС из-за коронавируса

В Японии одобрили законопроект о ЧС из-за коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Японские правительство одобрило законопроект, который регулирует объявление ЧС в стране в случае необходимости на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщает агентство Kyodo, законопроект о ЧС предполагает такие меры, как рекомендации к самостоятельному размещению на карантин граждан, закрытие образовательных учреждений, отказ от посещения мероприятий, экстренное создание медучреждений. При этом власти смогут использовать земельные участки и здания без согласия владельцев.

Ожидается, что проект закона рассмотрят в парламенте в течение вторника, 10 марта, а через три дня его может принять парламент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии карантин распространили на всю страну из-за коронавируса.

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