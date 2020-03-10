В Пулково на полчаса задерживают самолет в Нальчик

Самолет вылетит из Петербурга с задержкой. Фото: pixabay

Самолет вылетит из Петербурга с задержкой. Фото: pixabay

Пассажирам самолета, улетающего из Северной столицы в Нальчик, придется ждать вылета лайнера на полчаса дольше.

Согласно информации с электронного табло петербургского аэропорта Пулково, рейс DP 51 авиакомпании «Победа» покинет Петербург с небольшой задержкой. Изначально вылет самолета в Нальчик планировали на 8:30 утра, 10 марта. Однако вылет лайнера задержали на 30 минут. Теперь пассажиры вылетят из Петербурга только в 9.00.

Причины получасовой задержки вылета самолета в столицу Кабардино-Балкарской Республики не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый самолет Airbus A350 «Аэрофлота» прибыл в Пулково. В течение этого месяца высокотехнологичный авиалайнер Airbus A350 будет курсировать между «двумя столицами»