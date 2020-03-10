Продавец ювелирного магазина в центре Петербурга наворовала драгоценностей на 320 тысяч

Продавец ювелирного магазина в центре Петербурга наворовала драгоценностей на 320 тысяч
Суд. Фото: pixabay

Работницу одной из сети ювелирных магазинов обвиняют крупной краже. Она систематически похищала ювелирные изделия из магазина, где работала.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, по версии правоохранителей, в начале прошлого года продавец-кассир одного из ювелирных магазинов в Центральном районе города систематически уходила с работы с похищенными ювелирными изделиями. Она предпочитала серьги, цепи, браслеты, подвески и кольца, а также не стеснялась похищать деньги из кассы.

Всего продавщица похитила «ювелирки» и выручки на общую сумму более 319 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотри Куйбышевский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове пенсионерка отдала за «снятие порчи» 400 тысяч и ювелирные украшения.

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