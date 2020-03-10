Двух подростков увезли на скорой из-за отравления алкоголем на выходных

Двух подростков увезли на скорой из-за отравления алкоголем на выходных
Подростков госпитализировали после употребления алкоголя. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Полиция проводит проверку после госпитализации двух подростков в Петербурге и Ленинградской области. Молодой парень и школьница почувствовали себя плохо после употребления алкоголя.

В Приморском районе Петербурга вечером 9 марта госпитализировали подростка 2004 года рождения. На скорой его увезли с острым отравлением этанолом. Состояние его медики оценивают как тяжелое.

«По словам подростка, он, находясь по месту жительства, употребил алкоголь», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Схожий инцидент произошел в городе Гатчина Ленинградской области. В ночь на 9 марта с токсическим отравлением алкоголем в тяжелом состоянии госпитализировали школьницу 2005 года рождения. По предварительным данным, 8 марта она вместе с подругами употребила алкоголь. Родителей рядом в этот момент не было.

В отношении матери девочки составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух школьниц из Ленобласти госпитализировали с отравлением после 8 марта.

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