«Домушник» обчистил квартиру повара на Репищева почти на 900 тысяч

В Приморском районе злоумышленник обчистил квартиру женщины- повара.

Ему удалось вынести 875 тысяч рублей. Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник проник в помещение на улице Репищева на четвертом этаже. В квартире нет камер и сигнализации.

Полицией изъяты необходимые улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга неизвестные обокрали квартиру пожилой женщины. С собой они забрали деньги и драгоценности на 186,7 тыс. рублей.