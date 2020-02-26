Из квартиры пенсионерки на Адмирала Трибуца вынесли почти 200 тысяч

Из квартиры пенсионерки украли деньги и драгоценности. Фото: pixabay.com

Из квартиры пенсионерки украли деньги и драгоценности. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Петербурга неизвестные обокрали квартиру пожилой женщины. С собой они забрали деньги и драгоценности на 186,7 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестные проникли в квартиру пенсионерки на 14 этажа дома 5 по улице Адмирала Трибуца. Попасть внутрь им удалось, взломав входную дверь.

Злоумышленники похитили деньги и драгоценности из шкафа. Общая сумма ущерба составила более 186 тыс. рублей.

Вечером во вторник, 25 февраля, пенсионерка обратилась в полицию. На месте происшествия правоохранители сняли отпечатки пальцев. В скором времени будет изъята запись с камеры видеонаблюдения в лифте.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Принимаются меры по розыску неизвестных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные обчистили три квартиры на Краснопутиловской улице.