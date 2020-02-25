Домушники обчистили три квартиры на Краснопутиловской, когда хозяева отдыхали

В Московском районе Петербурга были совершены три квартирные кражи. Общая сумма ущерба составила порядка 15 млн рублей.

В отдел полиции обратились два жителя, которые рассказали, что отсутствовали дома на праздничных выходных. В квартиры злоумышленники проникли, отжав стеклопакет окна.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в квартире 64-летнего пенсионера на третьем этаже дома №113/1 по Краснопутиловскй вскрыли сейф, из которого унесли 61,6 тыс. евро, 10 тыс. долларов, 7,6 тыс. швейцарских франков и 430 тыс. рублей. Общая сумма ущерба — 5,8 млн рублей.

Из квартиры на восьмом этаже того же дома домушник вынес портативную колонку за 10 тыс. рублей.

Самая масштабная кража была совершена в доме №66/2 по Краснопутиловской. Оттуда злоумышленник вынес 62 тыс. евро, украшения и банковскую карту. Сумма ущерба составила 9,6 млн рублей.

По факту краж возбудили уголовные дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Московском районе двое в полицейской форме оставили пенсионера без паспорта и денег.