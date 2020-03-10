Россиянам рассказали о недостатках смарт-часов

Эксперты Роскачества протестировали несколько десятков моделей смарт-часов и выявили явные недостатки работы гаджетов.

Как говорится в сообщении Роскачества, тестированию подверглись 24 модели «умных» часов девяти брендов по более чем 230 показателям.

Лишь четыре модели показали хорошее взаимодействие со смартфоном, однако при этом только одно устройство имеет управление камерой смартфона, а голосовое управление есть лишь у трети всех тестируемых устройств. Зарядка лучших гаджетов проходила в течение часа, а худших — не менее трех часов.

Помимо этого, всего три модели смогли достаточно точно подсчитать количество пройденных человеком шагов, а значительная часть смарт-часов ошибается в большую сторону.

Половина моделей имеет неточности в определении сердечного ритма, а треть моделей не умеет отслеживать набор высоты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали смартфон с лучшим в мире дисплеем.