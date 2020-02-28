Эксперты назвали смартфон с лучшим в мире дисплеем

На этот раз победил Samsung Galaxy S20.

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем сообщает американское агентство Underwriters Laboratories. Эксперты исследовали сразу несколько новейших смартфонов и выяснили, что Samsung Galaxy S20 потребляет меньше всего энергии. Телефон наградили сертификатом «Энергосбережение» и признали его дисплей лучшим.

Специалисты отмечают, что экран безопасен для глаз пользователей, так как излучает минимум вредной синей части спектра света.

Напоминаем, что до этого эксперты назвали лучшим дисплей iPhone 11 Pro, а до него — у Samsung Galaxy Note 10.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов. На сегодняшний день число пользователей стримингового сервиса составляет почти 170 миллионов из 190 государств.