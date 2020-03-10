Курс рубля рухнул после открытия торгов на Мосбирже

Курс рубля рухнул после открытия торгов на Мосбирже
Курс рубля упал после открытия торгов на Московской бирже. Фото: pixabay.com

Российский рубль подешевел на 7% в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже. Доллар стоил 72,77 рубля, а евро — 82,45 рубля.

Последний раз курс доллара поднимался выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро доходило до 85 рублей в феврале 2016 года.

10 марта — первый день работы Московской биржи после длинных выходных. На международном рынке курс рубля резко снизился 9 марта.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, главной причиной падения рубля называют резкое снижение цен на нефть. В понедельник, 9 марта, она падал на треть всего за несколько часов. Произошло это по итогам переговоров стран ОПЕК+ в Вене. Стороны не смогли прийти к соглашению по поводу сокращения добычи нефти. ОПЕК предлагала сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за эпидемии коронавируса. Позицию эту не поддержали Россия и Казахстан.

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