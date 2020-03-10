Дорожные службы Ленобласти готовятся к весеннему мокрому снегу

В Ленинградской области местные дорожные службы начали подготовку к борьбе с гололедицей, которая ожидается в ближайшие несколько дней.

В ближайшие три дня в Ленобласти ждут скачков температуры воздуха и сильные дожди с мокрым снегом. Ветер будет дуть со скоростью в 13 метров в секунду. Дорожники готовят солевые растворы для борьбы с гололедицей.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГКУ «Ленавтодор», в минувшие праздничные выходные на региональных дорогах работали 116 единиц спецтехники, которые очистили 250 километров трасс от снега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на трассе «Нарва» обустроят пешеходные дорожки. Проект предусматривает обустройство почти 1,5 км пешеходных дорожек с тротуарами вблизи автобусных остановок на нескольких участках трассы А-180 «Нарва».