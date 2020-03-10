В Красном Селе грабитель избил мужчину ради сумки с зонтом

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в ограблении местного жителя.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, накануне ночью, 9 марта, очевидцы сообщили в полицию о происходящей драке возле парадной дома №19/1 по Красногородской улице в Красном Селе.

Спустя десять минут на место происшествия прибыла полиция, которая задержала 30-летнего гражданина, который во время внезапной ссоры, напал с кулаками на 46-летнего мужчину и отобрал у него сумку. Временной добычей злоумышленника стал только зонт. Стражи порядка изъяли похищенное.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Орбели грабители оставили идущего с корпоратива мужчину без 141 тыс. рублей.