В Британии добровольцам заплатят $4,5 тыс. за заражение коронавирусом

В Британии добровольцам заплатят $4,5 тыс. за заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

Ученые из Соединенного Королевства хотят заражать добровольцев коронавирусом для разработки вакцины от Covid-2019. За это добровольцам предлагают вознаграждение в размере $4,5 тыс.

Как сообщает издание Daily Mail, разработкой вакцины занимается компания Hvivo, у которой есть лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Лондоне.

Добровольцам готовы заплатить по $4,5 тыс. за заражение коронавирусом. Испытуемым введут менее опасные штаммы вируса 0C43 и 229E, после чего их поместят на двухнедельный карантин.

Во время карантина ученые будут отслеживать здоровье пациентов и искать вакцину. Протестированные вакцины и лекарства, которые проявляли наибольшую эффективность, введут заразившимся Covid-2019.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса.

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