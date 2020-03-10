Уткин обратился к болельщиками «Зенита» и извинился

Футбольный комментатор Василий Уткин обратился к болельщикам «Зенита», который называет империей зла.

«Когда я эксплуатировал образ Империи зла применительно к «Зениту»… Я совершенно не настроен об этом сожалеть, и раскаиваться. Но я должен отдавать отчёт в том, что есть огромное количество людей, которые очень давно и искренне любят эту команду, это название и эти символы», — сказал Уткин на своем канале в YouTube.

Он отметил, что хочет извиниться за то, что говорит, но не может изменить ни одного своего слова.

«Мне жаль, что вы находитесь в этом положении. Мне кажется, что вы отчасти находитесь в положении людей, чья мечта оккупирована. Оккупирована безразличием, много чем», — добавил он.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 47 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч «Зенит» и «Уфа», прошедший на «Газпром Арене», стал самым посещаемым в 21-м туре РПЛ. В первую тройку по числу зрителей также попали матчи в Ростове-на-Дону и Москве. На встрече «Зенита» и «Уфы», завершившийся с ничейным счетом 0:0 присутствовали 42 тысячи 191 зритель.