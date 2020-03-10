На Старообрядческой потушили автосервис

Во вторник утром, 10 марта, в Московском районе Петербурга здание автосервиса. Огонь распространился по площади в 50 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, пожар начался почти в 11 утра в здании №6 по улице Старообрядческой, где расположен автосервис. На месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы.

Пожар в одноэтажном кирпичном здании удалось локализовать спустя 40 минут после сообщения о пожаре, а открытый огонь сбили спустя час.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Вербной улице сгорела «ГАЗель» с макулатурой. На сообщение о возгорании оперативно отреагировали спасатели, однако к их приезду от кузова грузовика остался лишь остов.